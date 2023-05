Liverpools Milner vor Wechsel zu Liga-Konkurrent

James Milner wird Liverpool nach acht Jahren im Sommer wohl verlassen. Nach Informationen von Sky Sports zieht es den 37-Jährigen zu Liga-Konkurrent Brighton & Hove Albion. Eine Einigung zwischen Milner und Brighton soll kurz bevorstehen. In Brighton sei man auch zuversichtlich hinsichtlich des geplanten Deals.

Milners Vertrag an der Anfield Road läuft im Sommer aus. In der aktuellen Saison stand Milner immerhin noch in 39 Pflichtspielen auf dem Feld, teilweise auch als Kapitän. In der Startelf von Jürgen Klopp stand er allerdings selten.

Milner fehlen nur noch 17 Spiele in der Premier League, um Platz zwei im Rekordspielerranking zu erreichen. Der Liverpooler steht bei 615 Partien, Man-United-Legende Ryan Giggs bei 632. Auf Platz eins liegt Gareth Barry (653 Spiele).

