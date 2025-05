Ljubicic verkündet Abschied aus Köln

ÖFB-Profi Dejan Ljubicic verlässt nach vier Jahren und 122 Pflichtspielen den 1. FC Köln. Seinen Abschied verkündete der Ex-Rapidler am Mittwoch via Instagram.

In Zukunft wird Ljubicic sehr wahrscheinlich in Kroatien für Dinamo Zagreb auflaufen. Den Medizincheck hat der ÖFB-Legionär bereits erfolgreich absolviert. Bei Dinamo, wo früher sein Bruder Robert spielte, soll der Mittelfeldspieler einen Vertrag über vier Jahre unterschreiben.

Der Abschied von Ljubicic war in den vergangenen Monaten immer wahrscheinlicher geworden. Schon früh hatte der 27-Jährige signalisiert, dass er seinen auslaufenden Vertrag – auch im Falle des kürzlich gelungenen Aufstiegs – nicht verlängern werde. Bereits im Sommer 2023 war ein Wechsel des Spielers ein Thema, jedoch blockierte der damalige Sportchef Christian Keller einen Transfer zum VfL Wolfsburg.

Ljubicic: „Köln mehr als nur ein Klub für mich“

„Dieser Verein ist mehr als nur ein Klub. Er ist Leidenschaft, Geschichte, Familie. Hier habe ich nicht nur Fußball gespielt, sondern ein Zuhause gefunden – in der Stadt, im Stadion, bei euch, den Fans. Wir haben gemeinsam gefeiert, gemeinsam gelitten. Höhen und Tiefen gehören dazu, doch eines bleibt unverändert: Ich habe den Geißbock mit Stolz auf meiner Brust getragen. Immer“, schrieb Ljubicic in einem langen Posting an die Kölner Fans.

Bild: Imago