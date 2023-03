Lloris-Nachfolger fix: Frankreich hat eine neue Nummer eins

Die französische Nationalmannschaft geht mit einer neuen Nummer eins in das Fußball-Jahr 2023.

Nationaltrainer Didier Deschamps hat sich auf Mike Maignan vom AC Mailand als neuen Stammkeeper festgelegt. Der 27-Jährige wird damit aller Voraussicht nach auch zum Auftakt der EM-Qualifikation am Freitag gegen die Niederlande das Tor der L’Equipe Tricolore hüten. 2018-Weltmeister und Kapitän Hugo Lloris hatte nach der WM in Katar seinen Rücktritt aus der Nationalelf verkündet, auch Stellvertreter Steve Mandanda hatte seine internationale Karriere beendet.

Der in Französisch-Guyana geborene Maignan hatte das Turnier in Katar aufgrund einer Wadenverletzung verpasst. Mit dem OSC Lille wurde der fünfmalige Nationalspieler 2021 französischer Meister und wechselte daraufhin als Nachfolger von Gianluigi Donnarumma zu Milan. Mit den Rossoneri gewann der Franzose auf Anhieb den Scudetto. In der laufenden Saison steht Mailand mit Maignan als Nummer eins im Kasten im Viertelfinale der Champions League und trifft dort auf den SSC Neapel (am 12. April live bei Sky Sport Austria – sichere dir jetzt den Sky X Traumpass).

