Lobnig gewinnt WM-B-Finale und sichert sich Olympiaticket

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig hat sich als Siebente des Einerbewerbes der Ruder-WM in Belgrad ein Olympiaticket gesichert.

Die wegen einer Verletzung ihrer Schwester Katharina vorläufig wieder solo rudernde Olympia-Dritte gewann am Sonntag das B-Finale. Den Einzug in den Medaillenlauf der besten sechs hatte die Ex-Europameisterin verpasst, Quotenplätze für die Sommerspiele 2024 in Paris gingen aber auch noch an die Top drei des Rennens um die Plätze sieben bis zwölf.

(APA)/Bild: GEPA