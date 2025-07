Lokalmatador Hamilton im ersten Silverstone-Training vorn

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat beim Heimspiel in Silverstone ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.

Im ersten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien erzielte der Ferrari-Star am Freitag in 1:26,892 Minuten die Bestzeit. Hamilton lag dabei knapp vor dem favorisierten McLaren-Duo Lando Norris (+0,023 Sekunden) und Oscar Piastri (+0,150).

Hamilton jagt im Rennen am Sonntag den ersten Podestplatz in einem Grand Prix seit seinem Wechsel zur Scuderia. Zudem will der 40-Jährige seine beeindruckende Serie fortsetzen: Seit 2014 stand er beim Heimspiel in jedem Jahr auf dem Podest, 2024 feierte Hamilton hier einen seiner zwei Saisonsiege.

Verstappen unzufrieden

Teamkollege Charles Leclerc (+0,203) rundete den guten ersten Eindruck der Ferraris als Vierter ab. George Russell, um dessen Zukunft bei Mercedes wegen eines möglichen Wechsels von Titelverteidiger Max Verstappen spekuliert wird, landete als Fünfter (+0,271) einen kleinen Punktsieg. Weltmeister Verstappen (+0,540) kam im Red Bull nicht über den zehnten Rang hinaus. „Unglaublich“, monierte der Niederländer.

Nico Hülkenberg setzte die erste Session in Silverstone aus. Der Emmericher räumte sein Cockpit für den estnischen Nachwuchsfahrer Paul Aron. Bei Red Bull kam Arvid Lindblad zu seinem Formel-1-Debüt. Der 17-jährige Brite übernahm für das erste Training das Cockpit von Yuki Tsunoda.

