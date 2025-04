Los Angeles & Washington bauen NHL-Serienführungen aus

Die Los Angeles Kings und die Washington Capitals haben am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL im Playoff in der „best of seven“-Serie jeweils auf 2:0 gestellt, die Dallas Stars liegen nun 2:1 voran.

Die Kings schossen wie beim dramatischen 6:5 über die Edmonton Oilers wieder sechs Tore, die Angelegenheit war mit 6:2 diesmal aber deutlicher. Die Capitals besiegten Montreal daheim 3:1, Dallas siegte in Denver 2:1 nach Verlängerung.

Washingtons Superstar Alexander Ovechkin blieb beim zweiten Heimsieg über die Canadiens diesmal ohne Scorerpunkt. Dafür scorte Connor McMichael zwei Mal zum 1:1 und 3:1. In Denver sorgte Tyler Seguin nach 5:31 Minuten in der Overtime für die Entscheidung zugunsten der Stars.

HIGHLIGHTS | Washington Capitals – Montreal Canadiens | Playoffs – Spiel 2

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch – 1. Playoff-Runde:

Western Conference

Colorado Avalanche – Dallas Stars 1:2 n.V. – Stand: 1:2

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 6:2 – Stand 2:0

Eastern Conference

Washington Capitals – Montreal Canadiens 3:1 – Stand: 2:0

