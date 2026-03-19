Lucky Punch in der Verlängerung! Bologna wirft Roma raus

Die Roma muss ihre Titelambitionen in der Europa League bereits im Achtelfinale beenden.

Die „Giallorossi“ verloren im italienischen Europa-League-Duell gegen den FC Bologna im Rückspiel mit 3:4 (1:2/3:3) nach Verlängerung. Das Hinspiel in Bologna endete mit 1:1.

Das entscheidende Tor gelang den Gästen durch Nicoló Cambiaghi in der 111. Minute. Zuvor holte die Roma einen 1:3-Rückstand auf und rettete sich in die Verlängerung. Dort war das Team von Gian Piero Gasperini zwar über weite Strecken überlegen, verteidigte einen gut ausgespielten Konter der „Rossoblu“ in der zweiten Hälfte jedoch schlecht.

Alle Tore:

Tor – 0:1 Jonathan Rowe (22.)

Tor – 1:1 Evan N’dicka (32.)

Tor – 1:2 Federico Bernardeschi (45.+2/Elfmeter)

Tor – 1:3 Santiago Castro (58.)

Tor – 2:3 Donyell Malen (69./Elfmeter)

Tor – 3:3 Lorenzo Pellegrini (80.)

Tor – 3:4 Nicoló Cambiaghi (111.)

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