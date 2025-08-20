Luis Diaz bezeichnet sich als „großes Risiko“ für Bayern
Bayern Münchens Stareinkauf Luis Diaz hat seinen Transfer als „großes Risiko“ für den Rekordmeister bezeichnet. Er sei aber „dem Management sehr dankbar, dass es sich an mich gewandt und mir vertraut hat“, sagte der 28-Jährige bei ESPN.
Die Bayern zahlen bis zu 75 Millionen Euro für den Offensivspieler vom FC Liverpool. Jetzt liege es an ihm, „auf dem Spielfeld meinen Teil beizutragen“.
Beim 2:1-Erfolg der Münchner im Supercup-Duell beim VfB Stuttgart hatte Díaz seinen ersten Treffer für das Team von Vincent Kompany erzielt. „So anzufangen, ist unglaublich. Ich bin sehr glücklich. Ich habe davon geträumt, hierher zu kommen, um großartige Dinge zu erreichen und mein Bestes zu geben. Ich versuche, den Fußball zu genießen“, sagte der Kolumbianer.