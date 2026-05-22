Lukas Podolski beendet seine Karriere

Der frühere Weltmeister Lukas Podolski beendet im Sommer seine Profikarriere.

Das teilte der 40-Jährige am Freitag in den Sozialen Medien mit. „Ein Kapitel endet, eine neue Ära beginnt“, schrieb Podolski, der seit 2021 in Polen bei Gornik Zabrze unter Vertrag steht. Am Samstag soll nach dem Heimspiel gegen Radomiak Radom Schluss sein.

Der Offensivspieler blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Mit dem deutschen Nationalteam gewann Podolski 2014 in Brasilien den WM-Titel, drei Jahre später beendete er nach 130 Länderspielen und 49 Toren für Deutschland seine DFB-Karriere.

Podolski wurde in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet, 2003 feierte der Angreifer sein Profidebüt. In der deutschen Bundesliga spielte er auch für den FC Bayern, mit dem er 2008 das Double gewann. Im Ausland stand der Linksfuß beim FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, in Japan bei Vissel Kobe sowie erneut in der Türkei bei Antalyaspor unter Vertrag, ehe er seine Karriere in Polen ausklingen ließ.

(SID)

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