„Macht null Sinn“: Sturm verzichtet auf Kampfansage an Salzburg

Mit dem Cup-Viertelfinale am kommenden Wochenende als Präludium hebt sich am 10. Februar der Vorhang zum Frühjahr in der Fußball-Bundesliga. Ein enger Kampf um die Top-Sechs-Plätze kündigt sich dabei ebenso an wie die Stadioneröffnung des LASK am 24. Februar. Der Meistertitel scheint ohnehin bereits fix vergeben. Salzburgs erster Verfolger Sturm Graz hat sechs Punkte Rückstand und wenig Hoffnung. „Kampfansagen machen null Sinn“, betonte Sportdirektor Andreas Schicker.

„Man muss bei sich selbst bleiben und es richtig einschätzen“, begründete Schicker bei der Auftaktpressekonferenz der Liga am Dienstag in Wien seine Bescheidenheit. Schon am Freitag (20.45 Uhr) prallen die heimischen Giganten in Wals-Siezenheim im Cup aufeinander. Schickers Salzburger Konterpart Christoph Freund erinnerte an das Finale 2018, eine Anomalie, die an Sturm gegangen war. „Das war ein richtiges Fußballfest“, sagte Freund, der gegen die „Blackys“ eine „echte Standortbestimmung“ erwartet.

Der Optimismus bei Salzburgs Erfolgsmanager ist groß. Es gab viel Zeit, nämlich die mit 88 Tagen längste Winterpause der Liga seit 23 Jahren, Neuzugänge wie den israelischen Youngster Oskar Gloukh und die Rückkehr so manches Verletzten. Da lasse sich auch der „schmerzhafte“ Abgang von Abwehrchef Maximilian Wöber zu Leeds United in die Premier League verkraften. „Wir haben eine richtig gute Energie in der Mannschaft“, war Freund überzeugt.

Auch Sturm holte sich mit Austria Lustenaus Stürmer Bryan Teixeira (22 Jahre) und Arsenals-Leih-Goalie Arthur Okonkwo (21) neue, junge Kräfte, Letzterer soll den im Sommer abgehenden langjährigen Schlussmann Jörg Siebenhandl ersetzen. Dann wird auch Mittelfeldmann Ivan Ljubic von dannen ziehen, und nicht schon jetzt, wie Schicker am Dienstag bestätigte. So wie Siebenhandl wird der 26-Jährige u.a. mit dem LASK in Verbindung gebracht. Auch Manprit Sarkaria bleibe dem Club erhalten, erklärte der Sportdirektor.

(APA)/Bild: GEPA