Madrid Open: Bernabéu wird zum Trainingsplatz

Tennis im Fußball-Tempel: Das Estadio Santiago Bernabéu verwandelt sich während der Madrid Open (ab 20. April) in eine Trainingsanlage für die Profis der ATP und WTA. Wie die Turnierveranstalter mitteilten, wird im Stadion von Real Madrid ein Sandplatz errichtet. Dort sollen die größten Namen der Tour vor Zuschauern Einheiten absolvieren.

„Die Einrichtung eines Sandplatzes an einem der berühmtesten Austragungsorte der Welt schafft eine einzigartige Schnittstelle“, schrieben die Veranstalter. Durch den temporären Platz erhielten Athletinnen und Athleten aus ATP und WTA zusätzliche Trainingsmöglichkeiten während der Turnierwochen. Die Wettbewerbe werden wie gewohnt in der Caja Mágica im Süden der spanischen Hauptstadt ausgetragen.

Das renovierte Bernabéu-Stadion wurde zuletzt immer häufiger als multifunktionale Arena genutzt. Im November 2025 fand dort erstmals ein NFL-Spiel statt; in dieser Phase musste der Klub mehrere Ligapartien auswärts austragen – mit sportlichen Problemen als Folge. Pläne für große Konzertreihen wurden dagegen vorerst gestoppt, nachdem Anwohner wegen Lärmbelästigung klagten.

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