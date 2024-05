Madrid-Sieger Rublev in dritter Rom-Runde out

Nach dem topgesetzten Novak Djokovic am Vortag sowie Casper Ruud (NOR-5) ist am Montag der dritte Top-Ten-Spieler beim Masters-1000-Turnier in Rom ausgeschieden.

Der als Nummer vier gesetzte Russe Andrey Rublev verlor in der dritten Runde gegen den Franzosen Alexandre Muller mit 6:3,3:6,2:6. Für Rublev war es die erste Niederlage nach sieben Siegen, für Muller der erste Erfolg über einen Top-Ten-Spieler überhaupt.

Auch der Madrid-Finalist scheiterte noch vor dem Achtelfinale: Felix Auger-Aliassime unterlag dem Australier Alex de Minaur nach einem Drei-Stunden-Kampf mit 7:6(2),4:6,4:6. Der Weltranglisten-Elfte trifft nun auf den als Nummer sechs gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Der diesjährige Monte-Carlo-Champion besiegte den Briten Cameron Norrie 6:2,7:6(1).

