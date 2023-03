Magische Marke geknackt! Ulmer nun doppelte Bundesliga-Legende

via

via Sky Sport Austria

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer hat mit seinem Einsatz beim Topspiel gegen Rapid Wien ein weiteres Kriterium für den Legendenklub der Bundesliga erfüllt.

Der Linksverteidiger absolvierte am Sonntag sein 400. Spiel in der österreichischen Bundesliga und untermauerte damit seinen Platz im Legendenklub der Bundesliga. Den Einzug in den elitären Kreis hatte Ulmer bereits vor einigen Jahren geschafft, als er mit Salzburg seinen siebenten Meistertitel als Spieler gewann.

2156 254 Andreas Ulmer Position Verteidigung Verein FC Red Bull Salzburg

Ulmer ist damit der 35. Spieler seit Bundesliga-Gründung, der die Marke von 400 Einsätzen erreicht hat. Die bislang 400 Spiele absolvierte Ulmer für drei verschiedene Vereine. Drei Spiele machte der Linksfuß für die Wiener Austria, 22 für die SV Ried und 374 für Red Bull Salzburg.

Ulmer neunter Spieler, der zwei Kriterien erfüllt

Um in den Bundesliga-Legendenklub aufgenommen zu werden, muss eines der folgenden drei Kriterien erfüllt sein: Mindestens 400 absolvierte Spiele, mindestens 100 erzielte Tore oder mindestens sieben gewonnene Meistertitel.

Zwei Kriterien zu erfüllen, ist vor Ulmer nur acht Spielern in Österreich gelungen: Ernst Baumeister, Kurt Garger, Leo Lainer, Mario Haas, Christian Keglevits, Christian Mayrleb, Erich Obermayr und Ivica Vastic.

