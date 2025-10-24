„Magische Nacht“: Gibraltar-Halbprofis blamieren Rapid-Bezwinger

Stolz und mit einem Schuss Unglaube stellten sich die Helden des Lincoln Red Imps FC vor der Anzeigetafel auf, die Weiß auf Schwarz von ihrer historischen Tat kündete.

Der Fußball-Zwerg hatte soeben den polnischen Meister Lech Posen bis auf die Knochen blamiert und mit dem 2:1 (1:1) in der Conference League Geschichte geschrieben: Es war der erste Sieg eines Teams aus Gibraltar in der Gruppen- oder Ligaphase eines Europapokalwettbewerbs. Noch in der ersten Runde hatte Posen den SK Rapid klar mit 1:4 bezwungen. Nun setzte es eine gehörige Blamage.

„Das ist das Ergebnis einer magischen Nacht und wohlverdienter Arbeit“, schwärmte Matchwinner Christian Rujens, der die Sensation mit seinem Treffer (88.) perfekt gemacht hatte. Trainer Juanjo Bezares ergänzte beseelt: „Ich habe das Glück, eine Gruppe von Jungs zu trainieren, die einzigartig ist, die ein sehr großes Herz hat und die Lincoln-DNA sehr tief in sich trägt.“

Das ließ den Rekordmeister aus dem kleinsten Mitgliedsverband der UEFA über sich hinauswachsen. Wie unwahrscheinlich der Coup der halbprofessionellen Red Imps (dt.: Kobolde) war, verdeutlicht eine Zahl: Alle der 39.400 Einwohner von Gibraltar würden in das Stadion von Posen passen, das 42.800 Plätze hat.

Doch Trainer Bezares sieht in seinen Spielern „Champions“, wie er betonte. „Wir sollten keine Ausreden haben, ob wegen des Budgets oder der Spieler. Seit ich im Verein bin, sage ich dieses Wort: glauben. Sobald man glaubt, ist alles möglich. Wir selbst setzen die Grenzen.“

Zum Auftakt hatte Lincoln noch 0:5 gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina verloren. Man war nach einer wahren Odyssee auf dem Boden der Tatsachen gelandet. In der Qualifikation zur Champions League war nach Siegen gegen Vikingur Göta von den Färöern gegen Roter Stern Belgrad Endstation. Weiter ging es in der Europa-League-Quali mit einem Erfolg gegen den FC Noah aus Armenien und dem Aus gegen Sporting Braga. Lohn war dennoch die Teilnahme an der Ligaphase des „kleinsten“ Wettbewerbs, wo es jetzt den großen Coup zu bejubeln gab. Samt historischem Siegerfoto.

