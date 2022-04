via

SCR-Altach-Trainer Ludovic Magnin sieht das Potenzial der österreichischen Nationalmannschaft als sehr groß an. Der 42-Jährige spricht über die Gründe, warum es bei der Schweiz aktuell besser läuft als in Österreich – zumindest was die Qualifikation für große Turniere betrifft.

ÖFB-Team im Vergleich mit der Schweiz – Tatar: „Die Schweizer sind besser“

Tatar zu den Erwartungen an das ÖFB-Team