Mahalbasic mit erfolgreichem Debüt in Mexiko

Rasid Mahalbasic hat am Sonntag (Ortszeit) erfolgreich in Übersee debütiert. Der langjährige Nationalteamcenter steuerte zum 104:79 seines mexikanischen Clubs Halcones de Xalapa gegen Real Esteli aus Nicaragua in der Basketball Champions League (BCL) Americas 16 Punkte bei. Vier Rebounds und ein Steal in knapp 23 Minuten rundeten die Statistik ab.

Sieht man von drei Kurzeinsätzen für Olimpija Ljubljana im Dezember ab, hat der 33-jährige Klagenfurter erstmals seit sieben Monaten wieder ein Basketballspiel bestritten. Xalapa feierte in der dritten Partie den ersten Sieg in der BCL Americas. Bereits am (heutigen) Montag treffen Mahalbasic und Kollegen auf die im venezolanischen Puerto La Cruz gastgebenden Gladiadores de Anzoátegui.

