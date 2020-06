Mahalbasic mit Oldenburg im deutschen Semifinale

Rasid Mahalbasic hat am Samstag mit Oldenburg das Halbfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft erreicht. Die Niedersachsen gewannen in der Runde der letzten acht Teams nach dem 86:81 im Hinspiel mit 89:75 auch die zweite Begegnung in München. Der österreichische Nationalteam-Center verzeichnete sieben Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists.

Der Gegner der Oldenburger im Semifinale wurde am Abend zwischen Göttingen (mit dem Wiener Erol Ersek im Kader) und Cupsieger Alba Berlin ermittelt. Die Hauptstädter hatten das erste Aufeinandertreffen klar mit 93:68 für sich entschieden.

(APA)

Bildquelle: imago