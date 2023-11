Mahalbasic wechselt nach Slowenien

Rasid Mahalbasic, langjähriger Center im österreichischen Basketball-Nationalteam, hat einen neuen Verein.

Der 33-jährige Klagenfurter hat nach Angaben vom Dienstag bei Olimpija Ljubljana unterschrieben. Der Vertrag ermöglicht es ihm zu gehen, wenn er ein besseres Angebot erhält. Der Club aus der slowenischen Hauptstadt ist seine mittlerweile 15. Auslandsstation seit 2010.

Mahalbasic, seit dem Ende seines Engagements in Burgos (ESP) im Juni ohne Verein, könnte bereits am Mittwoch im Eurocup gegen Paris Basketball für Ljubljana debütieren. Sein neuer Arbeitgeber nimmt auch an der ABA League (Adriatic League) mit Clubs aus Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina teil.

(APA)

Bild: GEPA