Mainz verpasst ersten Saisonsieg

Der FSV Mainz 05 hat in der deutschen Fußball-Bundesliga ohne die verletzten ÖFB-Teamspieler Karim Onisiwo und Phillipp Mwene auch im siebenten Spiel den ersten Saisonsieg verpasst.

Im Freitagspiel trennten sich die Mainzer bei Borussia Mönchengladbach mit 2:2 (1:1), womit die Rheinhessen mit dem insgesamt zweiten Punkt die „Rote Laterne“ zumindest vorübergehend an den 1. FC Köln abgaben. Bei den Gladbachern spielte ÖFB-Verteidiger Maximilian Wöber durch.

Nicht im Gladbach-Kader stand erneut Hannes Wolf. Auf der Gegenseite fiel Onisiwo wegen Problemen mit dem Hüftbeuger verletzungsbedingt aus. Genauso wie Mwene, der weiterhin an einer Kniereizung laboriert. Die Gladbacher von Trainer Gerardo Seoane, die weiter auf den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit warten, gingen durch Florian Neuhaus (22.) in Führung. Brajan Gruda (24.) und „Joker“ Aymen Barkok (75.) drehten die Partie zwischenzeitlich, ehe Joe Scally (88.) spät mit einem schönen Distanzschuss wieder für ausgeglichene Verhältnisse sorgte. Die Mainzer von Coach Bo Svensson warten damit saisonübergreifend schon seit zwölf Spielen auf einen Ligasieg.

(APA)

Artikelbild: Imago