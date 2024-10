Malkin knapp vor persönlichem Tor-Meilenstein in NHL

Jewgeni Malkin fehlt nur noch ein Treffer auf die 500-Tor-Marke in der National Hockey League (NHL).

Der 38-jährige Russe war am Montag beim 6:3-Auswärtserfolg seiner Pittsburgh Penguins bei den Montreal Canadiens zum 499. Mal in seiner Karriere in der NHL erfolgreich. Zudem steuerte er auch zwei Assists bei. 47 Spieler haben in der NHL-Geschichte 500 Mal oder öfter in der wichtigsten Eishockey-Liga der Welt getroffen.

In einer anderen Statistik fehlt Sidney Crosby nicht viel auf einen neuen persönlichen Karriere-Meilenstein. Der Penguins-Kapitän blieb am Montag ohne Tor und Vorlage, womit ihm weiter ein Zähler auf das Erreichen der 1.600-Punkte-Marke in der NHL fehlt. Nur neun Akteure haben diese vor ihm erreicht.

Die New Jersey Devils gewannen ein frühes Spitzenspiel gegen den Utah Hockey Club mit 3:0. Sowohl New Jersey wie Utah hatten in der ersten Woche der Saison schon dreimal gewonnen.

(APA) / Bild: Imago