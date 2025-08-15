Malone-Wechsel zur Konkurrenz? Ortlechner bezieht Stellung

Nach dem Aus in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League steht Austria Wien sowohl sportlich als auch finanziell unter Druck. Die verpasste Teilnahme am Playoff bedeutet, dass dem Klub wichtige Einnahmen entgehen – Gelder, die mit einem Weiterkommen und möglichen Spielen in der Ligaphase fest eingeplant waren.

Diese Lücke im Budget muss nun möglicherweise durch Spielerverkäufe geschlossen werden. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte über mögliche Abgänge. Neben Topscorer Dominik Fitz und Mittelfeldspieler Abubakr Barry steht vor allem Stürmer Maurice Malone im Fokus.

Der 24-Jährige, der im Sommer fest zur Austria wechselte und einen Vertrag bis 2027 unterschrieb, soll das Interesse von Sturm Graz geweckt haben. Der Meister ist aktuell auf der Suche nach einem Stürmer und könnte rund zwei Millionen Euro Ablöse bieten. Bereits in der letzten Saison gab es erste Verbindungen zwischen Malone und den Steirern.

Dementi von Ortlechner bleibt aus

Sportdirektor Manuel Ortlechner reagierte in der Mixed Zone nach dem Spiel zurückhaltend: „Da kann ich nicht wirklich etwas dazu sagen.” Ein klares Dementi klingt anders. Zudem bestätigte er, dass sich „die Begehrlichkeiten bei gewissen Spielern in den letzten Tagen gesteigert” haben

Angesichts des Cup- und Europacup-Aus konzentriert sich die Austria nun ausschließlich auf die Bundesliga – und es ist gut möglich, dass sich der Kader bis Transferschluss noch verändert.

Kippt die Stimmung bei den Austria-Fans?

Die ausbleibenden Erfolge sorgen auch schon für Unmut bei den Fans. In der Schlussphase gab es erste Pfiffe und in den sozialen Netzwerken mehren sich kritische Stimmen. Der Frust über das frühe Aus im Europacup und die sportliche Gesamtsituation ist bei Teilen der Fans deutlich spürbar.

Sportdirektor Manuel Ortlechner versucht dennoch, die Lage einzuordnen. „Hat einen super Support gegeben, großes Lob an alle, die heute da waren“, sagte er. Er verweist auf die Grundstimmung im Stadion, die über weite Strecken positiv blieb.

Dragovic als Vermittler

Dass es nach der Partie einen Dialog mit den Fans gab, sei auch Aleksandar Dragović zu verdanken: „Dass es einen Austausch gab, ist Drago geschuldet. Er war, auch wenn er nicht mitwirken konnte, voller Tatendrang.“ Grund zur Sorge besteht laut dem Sportdirektor der „Veilchen“ nicht.

Eine Eskalation sieht Ortlechner aktuell nicht: „Ich sehe keine Anzeichen, dass die Stimmung kippen könnte. Die Fans haben ein feines Gespür dafür, ob die Mannschaft alles reinwirft – und das tut sie.“ Aus seiner Sicht sei das Ganze „kein großes Thema“.

(Red.)/Beitragsbild: GEPA