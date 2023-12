Man City und Chelsea im Einsatz: Der 17. Spieltag der Premier League HEUTE LIVE bei Sky

Sky zeigt am Freitag, Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 17. Spieltags der Premier League live

Women’s Super League: Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal am Samstag ab 12:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur bei Sky

Streame die Premier League mit dem Sky-X-Traumpass

Sky zeigt am Freitag, Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 17. Spieltags der Premier League live, u. a. Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur am Freitagabend ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport UHD und Sky Sport Premier League sowie FC Arsenal gegen Brighton & Hove Albion am Sonntag ab 14:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport Top Event. Die Partien Newcastle United gegen den FC Fulham und AFC Bournemouth gegen Luton Town sind für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16.00 Uhr im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live zu sehen.

Der 17. Spieltag der Premier League bei Sky

Samstag:

12:50 Uhr: WSL: Tottenham Hotspur – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester City – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Chelsea – Sheffield United live auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: Newcastle United – FC Fulham im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

16:00 Uhr: AFC Bournemouth – Luton Town im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

18:20 Uhr: FC Burnley – FC Everton live auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport Premier League

Bild: Imago