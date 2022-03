„Man of the Match“ Lewandowski über CL-Rekord

Robert Lewandowski hat im Spiel gegen den FC Salzburg einen weiteren Torrekord aufgestellt.

Beim 7:1-Sieg des FC Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League gegen die Österreicher markierte der 33-jährige Pole in den ersten 23 Minuten einen Hattrick. So früh in einer Partie der Königsklasse erzielte noch kein Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs einen Hattrick.

Nach seiner Gala äußerte sich der Pole im Sk-Interview bei Reporter Johannes Brandl.

Robert Lewandowski (Dreifacher Torschütze, FC Bayern)

… über die Schlüssel zum Sieg: „Das ist unsere Stärke, wenn wir den Ball in die Box bringen, dann kann immer was passieren. Das haben wir insbesondere in der ersten Halbzeit gezeigt. Wir hatten immer wieder gefährliche Situationen im Strafraum.“