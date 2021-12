„Man of the Match“ Okafor: „Mir fehlen die Worte“

via

via Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch einen historischen Erfolg gefeiert. Österreichs Serienmeister gewann das Geister-Heimspiel gegen den FC Sevilla durch ein Tor von Noah Okafor (50.) mit 1:0, beendete damit die Gruppe G als Tabellenzweiter und schaffte so als erster österreichischer Verein überhaupt den Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Champions-League.

„Man of the Match“ Noah Okafor nach dem Spiel im Sky-Interview: „Mir fehlen die Worte. Ich bin überglücklich, extrem stolz. Ein Kompliment an das ganze Team.“

Okafor schießt Salzburg ins CL-Achtelfinale