Manchester City und Everton ziehen ins FA-Cup-Achtelfinale ein

Klare Favoritensiege im englischen FA-Cup!

Der englische Meister und Premier-League-Spitzenreiter Manchester City gewann gegen den Zweitligisten FC Fulham mit 4:1 (2:1), wobei der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (6.) den 1:1-Ausgleich erzielte.

John Stones (13.) traf zum 2:1. Fabio Carvalho (4.) hatte die Londoner überraschend in Führung gebracht. Riyad Mahrez (53., Foulelfmeter/57.) sorgte für den Endstand.

Auch der FC Everton kann das FA-Cup-Duell gegen FC Brentford für sich entscheiden. Yerry Mina (31.), Richarlison (48.), Mason Holgate (62.) und Andos Townsend (90.+1) treffen für Everton, Zwischenzeitlich kann Brentford durch einen Elfmeter von Ivan Toney (54.) verkürzen.

Hasenhüttl-Elf nach Verlängerung weiter

Für Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl dauerte es länger als erhofft. Gegen Zweitligist Coventry City dauerte es 120 Minuten, bis zum Einzug in die nächste Runde. In der 22. Minute ging der Underdog durch Viktor Gyökeres in Führung, Stuart Armstrong glich in Minute 63 aus. Schlussendlich gelingte Kyle Walker-Peters in der 112. Minute der 2:1 Siegtreffer für Southampton.

Bild: Imago