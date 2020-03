Manchester United bietet Kostenerstattung für Fans an

Der englische Rekordmeister Manchester United hat seinen Dauerkarteninhabern eine teilweise Rückerstattung der Kosten angeboten, sollte die Premier-League-Saison wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer oder gar nicht mehr zu Ende gespielt werden.

Das teilte United am Freitag mit. Wahlweise sei auch ein Rabatt auf eine Dauerkarte für die kommende Saison möglich.

Gleichzeitig betonten die Clubverantwortlichen allerdings, dass sie darauf hoffen, dass die Premier League, der FA-Cup und die europäischen Wettbewerbe fortgesetzt werden.

“Wir wissen, dass unsere Fans keine Spiele verpassen wollen, die in den kommenden Monaten anstehen, und dass sie enttäuscht sein werden, falls es so kommt”, hieß es in der Mitteilung, “aber zu den Bemühungen den Coronavirus zu bekämpfen, müssen wir alle unseren Beitrag leisten.”

(APA)

