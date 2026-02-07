Manchester United setzt Siegeszug unter Carrick fort

Manchester United hat den vierten Sieg im vierten Ligaspiel unter Neo-Trainer Michael Carrick eingefahren.

Die „Red Devils“ besiegten am Samstag nach langer numerischer Überlegenheit Tottenham mit 2:0 (1:0) und liegen in der englischen Fußball-Premier-League weiter auf dem vierten Tabellenplatz. Tottenhams Kapitän Cristian Romero sah in der 29. Minute die Rote Karte, ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso fehlte bei den Gästen erneut wegen seiner Zehenverletzung.

Bryan Mbeumo brachte den Rekordmeister mit seinem neunten Ligator nach einem Corner in Führung (38.). Im Finish sorgte Bruno Fernandes mit dem Schienbein für die Entscheidung (81.). Für den 31-jährigen Portugiesen war es seine 200. Torbeteiligung in einem Pflichtspiel für United. Tottenham ist mittlerweile sieben Ligaspiele sieglos und hängt auf Rang 14 fest. Zudem fehlt Romero nach einem brutalen Foul an Casemiro in den kommenden Wochen gesperrt.

Tottenham-Trainer Thomas Frank hofft, dass zumindest Danso bald auf den Platz zurückkehren kann. Seine Personalsituation in der Abwehr ist höchst prekär. „Jedes Mal, wenn er in dieser Saison zum Einsatz gekommen ist, hat er für das Team abgeliefert“, sagte Frank über Danso, der sich vor zehn Tagen am großen Zeh verletzt hatte. Man werde kommende Woche etwas mehr wissen, wie lange der 27-Jährige ausfalle, vermutete Frank. „Hoffentlich ist es nicht zu lange.“

(APA) Foto: Imago