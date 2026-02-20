Manchester United trifft Sancho-Entscheidung

Laut einem Bericht der englischen Zeitung Sun haben die Verantwortlichen der Red Devils genug gesehen und sich dazu entschieden, das Missverständnis im Sommer zu beenden.

Doch von vorne: Der Stern von Jaden Sancho ging im Ruhrgebiet auf. Beim BVB überzeugte der Edeltechniker mit seinen Leistungen. Und letztlich auch die Entscheidungsträger von Manchester United, die 2021 bereit waren, eine stolze Ablösesumme von 85 Millionen Euro für den jungen Engländer auf den Tisch zu legen.

Einer der miesesten Transfers in Uniteds Historie

Einige Jahre und drei Leihen später ist klar: der Premier-League-Klub hat sich ein massives Minusgeschäft geleistet. Im Sommer läuft Sanchos Vertrag, der offenbar mit 200.000 Pfund (umgerechnet rund 230.000 Euro) pro Woche üppig dotiert ist, aus. Nun ist sicher: Der 25-Jährige wird den Verein anschließend verlassen. Zuvor hatte es Spekulationen um eine mögliche Vertragsverlängerung gegeben. Nur so hätte der aktuelle Tabellen-Vierte noch eine Ablöse generiert.

Nach seiner zwischenzeitlichen Rückkehr zum BVB (2023/24) und dem Abstecher beim FC Chelsea (2024/25) ist der englische Ex-Nationalspieler aktuell an den Ligakonkurrenten Aston Villa verliehen. Doch auch für das Team von Unai Emery kommt der Flügelflitzer nicht so recht in Fahrt. In 25 Pflichtspiel-Einsätzen bringt es Sancho gerade mal auf zwei mickrige Scorer.