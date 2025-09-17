Manchester United wieder mit roten Zahlen

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr passend zur sportlichen Tristesse erneut rote Zahlen geschrieben.

Trotz eines Rekordumsatzes in Höhe von umgerechnet 767,7 Millionen Euro verbuchten die Red Devils in 2024/25 auch im Zuge ihres historischen Niedergangs bis auf den 15. Platz der Premier League ein Bilanzminus von 21,2 Millionen Euro. Im Vorjahr beim seinerzeit schon fünften Negativergebnis des Klubs nacheinander hatte der Betriebsverlust sogar 80 Millionen Euro betragen.

(SID) / Bild: Imago