Manchester United will wohl Real-Star

Laut The Mirror plant Manchester United einen Transfer des Mittelfeldspielers Federico Valverde von Real Madrid. Dem Bericht zufolge erwägen die Verantwortlichen von „Los Blancos“ einen möglichen Abgang des 27-Jährigen, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit seinem Teamkollegen Aurelien Tchouameni gekommen war.

United beobachtet Valverdes Situation, während der Verein Optionen zur Verstärkung seines Mittelfelds ausarbeitet, nachdem bereits mehrere Spieler für den Sommer mit dem Verein in Verbindung gebracht wurden.

Valverde war im Sommer 2016 für fünf Millionen Euro aus Uruguay in die zweite Mannschaft von Real Madrid gewechselt. Nach einer einjährigen Leihe bei Deportivo La Coruna gelang dem Rechtsfuß in der Saison 2018/19 der Durchbruch bei den Profis der Königlichen. Seitdem hat der 73-fache uruguayische Nationalspieler mit Real unter anderem drei Meisterschaften, einen Pokalsieg und zwei Champions-League-Triumphe gefeiert.

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