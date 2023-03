Mancini hat Respekt vor England: “Eine der besten Mannschaften der Welt“

via

via Sky Sport Austria

Am Donnerstag findet um 20:45 die EM-Qualifikation statt, in der Italien auf England trifft. Cheftrainer Roberto Mancini hat zwar volles Vertrauen in seine Mannschaft – der Respekt vor England bleibt trotzdem bestehen.

Zum vierten Mal in zwei Jahren treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Die Herausforderung die Partie für sich entscheiden ist bei beiden hoch laut dem Cheftrainer. „Ich denke, England ist eine der besten Mannschaften der Welt. Sie haben eine Liste von außergewöhnlichen Spielern – oft hatten sie Pech“, so der 58-jährige.