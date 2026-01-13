ManCity legt gegen Newcastle vor

Manchester City hat sich im Kampf um den Einzug ins Endspiel des englischen Fußball-Liga-Cups eine gute Ausgangsposition verschafft.

Die „Citizens“ feierten am Dienstag im Semifinal-Hinspiel einen 2:0-Auswärtssieg gegen Newcastle. Torschützen waren Antoine Semenyo (53.) und Rayan Cherki (99.). Das Retourmatch steigt am 4. Februar. Das zweite Halbfinalduell bestreiten Chelsea und Arsenal, die erste Partie geht am Mittwoch bei den „Blues“ über die Bühne.

(APA) / Artikelbild: Imago