ManCity, Liverpool, Tottenham & Oliver Glasner im Einsatz: Die Premier League heute live

Keine Pause in der englischen Premier League! Bereits am heutigen Neujahrstag finden die restlichen vier Partien des 19. Spieltags statt. Alle Spiele und Sendezeiten im Überblick!

19. Spieltag, Donnerstag, 1.1.:

18:20 Uhr: FC Liverpool – Leeds United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

18:20 Uhr: Crystal Palace (mit Oliver Glasner) – FC Fulham live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: AFC Sunderland – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

20:50 Uhr: FC Brentford – Tottenham Hotspur (mit Kevin Danso) live auf Sky Sport 1

