ManCity & Tottenham im Einsatz: Die Premier League HEUTE LIVE bei Sky

Am heutigen Dienstag trifft Newcastle United auf Tottenham Hotspur und Kevin Danso – ab 21:05 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Streame die Premier League mit Sky X

Am Dienstag reist Tottenham Hotspur mit Kevin Danso zu Newcastle United. Während die Spurs ihre letzten beiden Ligaspiele verloren haben, konnten die Magpies zweimal gewinnen und stehen nun punktgleich mit den Londonern in der Tabelle. Wer das Duell der Tabellennachbarn für sich entscheiden kann, ist ab 21:05 Uhr live zu sehen.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 14. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag:

20:20 Uhr: FC Fulham – Manchester City live auf Sky Sport 6

20:20 Uhr: AFC Bournemouth – FC Everton live auf Sky Sport 7

21:05 Uhr: Newcastle United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

