ManCity vor CL-Aus – BVB gelingt Befreiungsschlag

Pep Guardiola haderte am Dienstag nach der 2:3-Champions-League-Niederlage gegen Real Madrid mit vielen „schlechten Entscheidungen“. Nach zweifacher Führung gab Manchester City den Sieg im Hinspiel des Achtelfinal-Play-offs aus der Hand. Im Gigantenduell nahm Real Madrid laut Trainer Carlo Ancelotti einen „verdienten Sieg“ mit nach Hause. Gleichzeitig lieferte Borussia Dortmund mit dem 3:0-Erfolg gegen Sporting Lissabon ein „überragendes Statement“.

Guardiola saß nach der Niederlage gegen das „weiße Ballett“ aus Madrid geschlagen vor den Mikrofonen. „Wir verschenken zu viele Spiele. Es passiert zu oft in dieser Saison. Es sind schlechte Entscheidungen“, monierte der Trainer der „Skyblues“ und nahm auch sich selbst in die Pflicht. „Ich habe kein Problem damit, das zu akzeptieren. Einem bestimmten Spieler die Schuld zu geben, das ist lächerlich. Es geht um uns alle, in erster Linie um mich. Und natürlich auch die Spieler“, betonte der Coach.

Zweimal brachte Erling Haaland sein Team in Führung, zum Sieg reichte es dennoch nicht. Manchester-United-Legende Wayne Rooney, der bei Amazon Prime den Experten gab, sprach vom fehlenden Glauben der Spieler: „Die Spieler haben sich heute Abend gegenseitig angeschaut, als ob sie nicht aneinander glauben würden, und ich denke, das macht Guardiola Sorgen.“

Hamann: „Der Zyklus Pep Guardiola/Manchester City ist zu Ende“

Ancelotti und sein Team konnten den Status von Real als Champions-League-Macht hingegen wieder bestätigen, nachdem sie die direkte Qualifikation für das Achtelfinale verpasst hatten. Der Italiener lobte nach dem Sieg die Einstellung seiner Mannschaft. „Alle haben hart gearbeitet. Wir hatten eine Menge Chancen. Wir haben nicht aufgegeben, als wir im Rückstand waren. Es war eine runde, makellose Leistung“, sagte Ancelotti.

Er warnte aber auch vor einem trügerischen Resultat: „Das Ergebnis ist ein Täuschungsergebnis. Man hat gewonnen, das kann dazu führen, dass man die Arme senkt und glaubt, dass man nicht zurückkommen muss, und in diese Falle dürfen wir nicht tappen.“ Dabei könnte am kommenden Mittwoch vielleicht auch schon wieder David Alaba helfen. Zusammen mit seinem Innenverteidiger-Kollegen Antonio Rüdiger könnte der ÖFB-Star laut Ancelotti bereits zur Verfügung stehen. Alaba hatte sich Anfang Februar eine Adduktorenverletzung zugezogen und muss seither pausieren.

BVB holt souveränen Sieg in Lissabon

Dem gefühlten Befreiungsschlag der Dortmunder wollten die Verantwortlichen zunächst nicht ganz trauen. Ganz anders als in Euphorie zu verfallen, gaben sich die Schwarz-Gelben konzentriert auf das nächste Pflichtspiel. Geschäftsführer Lars Ricken sprach zwar von einem „überragenden Statement“, lenkte den Fokus aber direkt auf das Auswärtsspiel in Bochum am Samstag. Auch Niko Kovač gab sich nach seinem BVB-Debüt-Sieg vorsichtig. „Jetzt ist es wichtig, wirklich den Willen zu zeigen, das zu bestätigen. Das Spiel jetzt auch abhaken, Bochum wartet“, sagte der Dortmund-Trainer.

VIDEO-Highlights: Sporting – Borussia Dortmund

Dennoch zeigte sich der Kroate zufrieden mit seiner Truppe: „Wir werden aus diesem Spiel sicherlich sehr viele schöne Momente mitnehmen können in die Nachbesprechung.“ Nach der „viel zu langsamen“ ersten Halbzeit gelang es dem Team um ÖFB-Spieler Marcel Sabitzer, aufzuspielen. „Nach der Pause haben wir das Tempo erhöht und tolle Tore erzielt. Ich war froh, diesen körperlichen Einsatz zu sehen. Es ist nicht einfach, hier so zu spielen“, erklärte Kovač.

(APA)

Bild: Imago