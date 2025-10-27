„Mannschaft im Stich gelassen“: Ex-Sturm-Angreifer sorgt für Eklat

Würgegriff-Eklat um den ehemaligen Sturm-Profi Erencan Yardimci! Der Angreifer hatte sich im Derby zwischen seinem Klub Eintracht Braunschweig und Hannover 96 zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen und wurde daraufhin mit Rot vom Platz gestellt. Wie der DFB am Montag bekannt gab, wurde Yardimci für drei Spiele gesperrt.

In der 20. Spielminute (Spielstand 0:0) waren Yardimci und Hannover-Profi Boris Tomiak abseits des Geschehens aneinander geraten. Yardimci verlor die Kontrolle über seine Emotionen, griff seinem Gegenüber mit beiden Händen an den Hals und würgte ihn.

Schiedsrichter Robert Hartmann stellte Braunschweigs besten Torschützen (drei Saisontore) folgerichtig mit Rot vom Platz. Sein Team musste die folgenden 70 Minuten in Unterzahl bestreiten und verlor das Niedersachsen-Derby mit 0:3.

Yardimci: „Habe die Mannschaft im Stich gelassen“

Einen Tag später meldete sich die Hoffenheim-Leihgabe via Instagram zu Wort und entschuldigte sich bei den Braunschweiger Fans für sein Verhalten.

„Ich bin wirklich sehr traurig über das, was gestern passiert ist, und mir ist bewusst, dass die Folgen jeden von uns betroffen haben. In einem so wichtigen Spiel habe ich in einem Moment voller Emotionen auf dem Platz die Kontrolle verloren und meine Mannschaft in einer so entscheidenden Partie im Stich gelassen“, begann Yardimci seine Entschuldigung.

„Dieses Verhalten spiegelt weder meinen Charakter noch meine Verbundenheit zu meinem Team wider. Ich möchte mich aufrichtig bei meinen Mitspielern, dem Trainerteam und vor allem bei unseren Fans entschuldigen, die in jeder Situation hinter mir stehen. Gestern habe ich inmitten intensiver Emotionen einen Fehler gemacht, der mich in keiner Weise widerspiegelt“, so der 23-Jährige weiter.

Würge-Rot für Yardimici – die Highlights zum Spiel

Yardimci mit Sturm-Vergangenheit

Yardimici war in der Saison 2024/2025 von der TSG Hoffenheim an den SK Sturm verliehen und erzielte in 14 Spielen drei Treffer für die Grazer. Ex-Sturm-Trainer Christian Ilzer folgte Sportdirektor Andreas Schicker während der Herbstsaison nach Hoffenheim, in der folgenden Winterpause wurde Yardimci vorzeitig vom deutschen Bundesligisten zurückbeordert.

Durchsetzen konnte sich der robuste Angreifer im Kraichgau bislang nicht und blieb in acht Einsätzen ohne Treffer. Im vergangenen Sommer erfolgte eine Leihe zu Zweitligist Braunschweig.