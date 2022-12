ManUnited siegt im Ligapokal mit acht WM-Fahrern

Der englische Rekordmeister Manchester United hat sein erstes Pflichtspiel nach der Weltmeisterschaft in Katar mit insgesamt acht WM-Fahrern bestritten.

Beim 2:0 (1:0) gegen Zweitligist FC Burnley im Ligapokal standen Casemiro (Brasilien), Christian Eriksen (Dänemark), Bruno Fernandes (Portugal), Marcus Rashford (England) und Tyrell Malacia (Niederlande) von Beginn an auf dem Platz. Eriksen (27.) und Rashford (57.) entschieden die Partie für ManUnited.

Mit den Brasilianern Antony und Fred sowie dem Engländer Luke Shaw wurden außerdem drei weitere Katar-Fahrer eingewechselt. Burnley verzichtete auf seinen marokkanischen WM-Helden Anass Zaroury, der am Samstag noch im Spiel um Platz drei gegen Kroatien (1:2) gespielt hatte. Am Montag beginnt in England mit den traditionellen Spielen am Boxing Day wieder die Premier League.

