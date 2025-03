ManUnited verpasst Sieg in Spanien – Chelsea auf Viertelfinal-Kurs

Das in der Premier League gedemütigte Manchester United müht sich auch auf der zweiten Ebene des internationalen Parketts. Am Donnerstag kam man im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Real Sociedad nach Führung über ein 1:1 nicht hinaus und geht ohne Erfolgserlebnis in den PL-Kracher gegen Arsenal am Sonntag. In der Conference League siegte Chelsea in Kopenhagen immerhin mit 2:1.

United, das am Ende einer ereignisarmen ersten Hälfte die bis dahin beste Chance vorfand, legte mit Wiederbeginn zu und kam dank Joshua Zirkzee (58.) nicht unverdient zum 1:0. Just ein unglückliches Handspiel von Kapitän Bruno Fernandes führte aber zum Elfmeter und dem Ausgleich durch Mikel Oyarzabal (70.). Die Basken waren im Finish dem Sieg etwas näher, Orri Oskarsson ließ aus wenigen Metern aber den Matchball liegen (84.).

Die Tore von Real Sociedad gegen ManUnited im VIDEO

0:1 – Manchester United

1:1 – Real Sociedad

Gute Ausgangslage für die Rangers

Die beste Ausgangslage für die Rückspiele am 12. März schufen sich in der Europa League die Glasgow Rangers, die bei Fenerbahce Istanbul mit 3:1 gewannen. Auch Olympique Lyon ist dank eines 2:1-Erfolgs bei FCSB Bukarest klarer Favorit auf den Einzug ins Viertelfinale.

In der Conference League jubelte Chelsea in Kopenhagen dank der Treffer von Reece James (46.) und Enzo Fernandez (65.) über einen 2:1-Sieg. Die Fiorentina muss nach der 2:3-Niederlage bei Panathinaikos Athen einen Rückstand wettmachen.

VIDEO-Highlights: FC Kopenhagen – FC Chelsea

(APA)

Bild: Imago