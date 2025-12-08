ManUnited verschärft Wolves-Krise mit klarem Auswärtssieg
Der englische Fußball-Rekordmeister ManUnited hat in der Premier League die europäischen Plätze weiter fest im Blick.
Die Mannschaft von Teammanager Rúben Amorim setzte sich am Montagabend mit 4:1 (1:1) beim noch sieglosen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers durch und kletterte dadurch auf Tabellenrang sechs. Der Rückstand zu Oliver Glasners Crystal Palace auf dem vierten und damit letzten Champions-League-Platz beträgt für Manchester lediglich einen Punkt.
Wolves-Ausgleich gegen ManUnited sorgt nur kurz für Spannung
Vor den Augen von Darts-Weltmeister und ManUnited-Fan Luke Littler brachte Bruno Fernandes (25.) die favorisierten Gäste Mitte des ersten Durchgangs in Führung. Unmittelbar vor der Pause glich dann aber Jean-Ricner Bellegarde (45.+2) mit dem ersten Ligatreffer der Wolves seit Ende Oktober aus. Doch Bryan Mbeumo (51.), Mason Mount (62.) und wieder Fernandes mit einem verwandelten Handelfmeter (82.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem 15. Platz im vergangenen Jahr spielt United in dieser Saison nicht europäisch.
Für Wolverhampton war es der nächste bittere Dämpfer. Nach 15 Saisonspielen hat das Team von Rob Edwards nur zwei Zähler auf dem Konto.
(SID/Red).
Beitragsbild: Imago.