Marc Janko zum Salzburger Sieg: „In der zweiten Halbzeit hat man keine Zweifel aufkommen lassen, wer hier der Herr im Haus ist“

FC Salzburg schlägt Bröndby IF im UEFA Champions League Play-off-Hinspiel mit 2:1. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

FC Salzburg – Bröndby IF 2:1 (0:1)

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (POL)

Matthias Jaissle (Trainer FC Salzburg):

…über den Spielverlauf: „Es war sicherlich ein Spiel, das wir uns anders vorgestellt hatten. Nach vier Minuten waren wir 0:1 im Rückstand und dann war es schwer, aber großes Kompliment an die Truppe, wie sie sich verhalten haben, das war nicht einfach für so ein junge Truppe. Sie haben sich in der ersten Halbzeit in die Partie hineingearbeitet, wir haben dann in der Halbzeit noch etwas angepasst und vor allem die zweite Halbzeit war dann richtig gut.“

…über seine Motivationstechnik in der Pause: „Wir haben ja noch ein Rückspiel, da werde ich nicht so sehr ins Detail gehen. Ich habe versucht, die Jungs zu ermuntern, dass sie Rückstände auch drehen können. Wir haben versucht, nicht wild zu werden, sondern uns bestmöglich an unseren Matchplan zu halten. Ich habe sie sensibilisiert dafür, dass es noch drei Viertel zu spielen gibt, wenn man das Hin- und Rückspiel nimmt. Ich bin richtig stolz auf die Truppe, wie sie das nach der Pause gemacht hat.“

…über das Rückspiel kommende Woche: „Wir werden das Spiel analysieren, werden aber von unserer Art und Weise nicht groß abweichen. Wir ziehen unsere Spielidee auch im Rückspiel durch. Bröndby wird offensiv agieren müssen, insofern werden mehrere Räume entstehen.“

…über seine Emotionalität: „Wir hatten 30 Torchancen und der Gegner hatte zwei. Wenn man dann ‚nur‘ zwei Tore macht, ist man dann emotional an der Linie.“

Andreas Ulmer (FC Salzburg):

…über das Spiel: „In der ersten Halbzeit sind wir gleich in Rückstand geraten und das hat uns aus dem Konzept gebracht und wir haben lange gebraucht, bis wir ins Spiel reingefunden haben. In der zweiten Hälfte haben wir gespielt, wie wir uns das vorstellen und wie man uns kennt. Die erste Möglichkeit vom Gegner geht gleich rein und sie haben das dann sehr geschickt gespielt. Wir haben dann wenig zugelassen und wir waren dann besser mit dem Ball in der zweiten Halbzeit. Es war alles viel stimmiger in der zweiten Halbzeit.“

…über das Rückspiel nächste Woche: „Die erste Hälfte ist vorbei. Das Auswärtsspiel wird wieder intensiv werden. Wir wollen dort nichts verwalten, sondern gewinnen.“

Rasmus Kristensen (FC Salzburg):

…über das Spiel und das kommende Rückspiel in Dänemark: „Es war schwer nach dem 0:1-Rückstand. Wir hatten aber alles im Griff und haben super gespielt. Wir gewinnen 2:1 und reisen mit einem guten Gefühl nach Dänemark. Wir haben die erste Hälfte verloren, die zweite gewonnen. Jetzt gibt es noch zwei, die müssen wir auch gewinnen.“

…über seinen verlorenen Zweikampf im Strafraum vor dem 0:1: „Ich habe alles im Griff, aber beim letzten Schritt steige ich auf den Ball. Ich habe ein bisschen Pech. Das muss ich natürlich besser machen, aber das passiert im Fußball. Ich freue mich, dass ich eine super Mannschaft habe, die meine Fehler ausbessert und wir trotzdem siegen.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Salzburg) vor dem Spiel:

…über die Tormannfrage bei FC Salzburg: „Philipp (Köhn, Anm.) hat es richtig gut gemacht in der Vorbereitung, den Testspielen und in den Trainings. Er wirkt derzeit auf die Mannschaft noch sicherer und wir sind sehr zufrieden mit der Tormannkonstellation. Wir haben zwei junge Torhüter, die sehr talentiert sind und es ist ein gutes Match, das sie sich liefern. Mit Alex (Alexander Walke, Anm.) haben wir einen guten Routinier. Philipp hat vom ersten Tag der Vorbereitung an ein richtig gutes Gefühl entwickelt und das bis zum jetzigen Tag auch immer weitergetragen. Deswegen steht er aktuell auch verdient im Tor.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über das Spiel: „Hochverdient das Spiel noch gedreht. Es war wie auf einer schiefen Ebene 90 Minuten lang. Gott sei Dank hat der Fußballgott heute nach Salzburg geschaut. Sie haben weiter an sich geglaubt und in der zweiten Halbzeit komplett den Schalter umlegen können. In der zweiten Halbzeit hat man keine Zweifel aufkommen lassen, wer hier der Herr im Haus ist. Salzburg hat lange gebraucht um den Rückstand zu verdauen, aber konnte dann glücklicherweise noch gewinnen. Dass sie das Spiel gedreht haben, war ein richtiger Kraftakt. In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt. Die Mannschaft ist noch sehr jung und das war eine Feuertaufe.“

…über wichtige Spieler bei den Salzburgern in diesem Spiel: „Trainer Jaissle hat mit Aaronson den Matchwinner hineingewechselt, aber auch Solet (Bomawoko, Anm.) war richtig stark heute. Er war in der zweiten Halbzeit alles andere als ein Innenverteidiger, sondern eher wie ein versteckter Spielmacher. Er und Adeyemi mit dem Tor, das waren die Hauptakteure in diesem Spiel.“

…über Brenden Aaronson: „Man hat zum ersten Mal auf internationalem Parkett gesehen, warum dieser Spieler verpflichtet worden ist. Ein hochverdienter Siegestreffer.“

…über Matthias Jaissle: „Er hat scheinbar in der Halbzeit die richtigen Knöpfe gedrückt. Auch hier wurde wieder von Salzburger Seite bewiesen, dass aus dem eigenen Stall etwas hochgezogen wurde, was richtig gut funktioniert und zu der Mannschaft passt. Da muss man den Hut ziehen.“

…über die Emotionalität von Matthias Jaissle: „Er hat auf der Seitenlinie vorgelebt, dass man intensiv im Spiel ist und er hat alle Zweikämpfe gegen sein Sakko gewonnen.“

…über die abgeschaffte Auswärtstorregel: „Dass die Auswärtstorregel abgeschafft ist, spielt den Salzburgern in die Karten, weil es egal ist, wann sie den Turbo zünden.“