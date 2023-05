Marcel Sabitzer mit Manchester United zu Gast bei West Ham und das Spitzenspiel Newcastle gegen Arsenal am Sonntag! Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week” aus dem St. James’ Park am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein – Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert auf Sky Sport Austria 3

Im Anschluss ab 19:50 Uhr West Ham United gegen Manchester United

Drei Spiele am Montag: FC Fulham gegen Leicester City (ab 15:50 Uhr), Brighton & Hove Albion gegen FC Everton (ab 18:20 Uhr) und Nottingham Forest gegen FC Southampton (ab 20:50 Uhr) auf Sky Sport Austria 2

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 35. Spieltags der Premier League, neun davon live

Der FC Arsenal darf weiterhin von der ersten Meisterschaft nach knapp zwanzig Jahren träumen. Dank des 3:1-Siegs über Chelsea im Londoner Stadtduell wahren die Gunners ihre Chance auf die Premier-League-Trophäe.

Die Arteta-Elf – aktuell auf Rang zwei – muss nun jedoch auf einen Patzer des Spitzenreiters Manchester City hoffen und darf sich zugleich keinen Ausrutscher mehr erlauben. Leichter gesagt als getan, geht es schließlich jetzt zum Tabellendritten nach Newcastle.

Die Magpies befinden sich aktuell in Torlaune, ließen sie immerhin nach dem fulminanten 6:1 über Tottenham und dem 4:1 über Everton ein 3:1 gegen Southampton folgen. Doch der FC Arsenal weiß: Wer auf der Insel Meister werden will, muss auch das neureiche Newcastle schlagen.

Ab 17:00 Uhr begrüßen die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum „Match of the Week” auf Sky Sport Austria 3.

Im Anschluss folgt ab 19:50 Uhr die Begegnung zwischen West Ham United und Manchester United mit Marcel Sabitzer ebenfalls auf Sky Sport Austria 3.

Aufgrund der Krönung von König Charles III. finden ausnahmsweise drei Spiele erst am Montag statt. Der FC Fulham empfängt bereits ab 15:50 Uhr Leicester City, anschließend trifft Brighton & Hove Albion auf den FC Everton, ehe es um 20:50 Uhr zum Abstiegsduell zwischen Nottingham Forest und dem FC Southampton kommt. Alle drei Partien sind auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 35. Spieltags der Premier League, neun davon live. Die Partie Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace ist für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16:00 Uhr im Livestream auf skysportaustria.at/streaming zu sehen.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

Der 35. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

15:50 Uhr: Manchester City – Leeds United live auf Sky Sport Austria 6 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: AFC Bournemouth – FC Chelsea live auf Sky Sport 7

16:00 Uhr: Tottenham Hotspur – Crystal Palace im Livestream auf skysportaustria.at/streaming

18:20 Uhr: FC Liverpool – FC Brentford live auf Sky Sport Austria 6 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

17:00 Uhr: „Match of the week“: Newcastle United – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 3, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:50 Uhr: West Ham United – Manchester United live auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Premier League

19:30 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

15:50 Uhr: FC Fulham – Leicester City auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

18:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Everton live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

20:50 Uhr: Leeds United – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event