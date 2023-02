Sabitzer mit Startelf-Debüt gegen Leeds

Marcel Sabitzer gibt in seinem zweiten Pflichtspiel für Manchester United bereits das Debüt in der Startelf gegen das abstiegsgefährdete Leeds United. Ab 20:50 Uhr kann man das Spiel live auf Sky Sports Premier League sehen – mit Sky-X das Spiel live streamen!

Während der 28-jährige Steirer bei seinem ersten Pflichtspiel für Manchester United gegen Crystal Palace in der 81. Minute eingewechselt wurde, darf er gegen Leeds United von Beginn an ran. Am Spielfeld wird Sabitzer zudem auch seinen Nationalteamkollegen Maximilian Wöber finden, der in der Startaufstellung der Gäste steht.

Die Startelf der Red Devils:

Die Startelf der Gäste:

(Red.)/Bild: Imago