Marco Djuricin angesprochen auf seinen verhaltenen Jubel: „Ich bin ja kein Trottel, ich habe Sturm viel zu verdanken“

via

via Sky Sport Austria

Sturm-Coach Ilzer: „Zweite Halbzeit habe ich das Gesicht gesehen, das ich an meiner Mannschaft mag“

Ilzer zur emotionalen Diskussion mit Markus Suttner: „Wir haben beide ein bisschen Dampf abgeladen“

Austria-Trainer Schmid: „Wir haben endlich mal die Führung erzwungen“

Austrias Marco Djuricin zum Ergebnis: „Sehr schade, dass wir nur einen Punkt mitgenommen haben. Tut ein bisschen weh“

Manprit Sarkaria über seinen Ex-Verein Austria Wien: „Sind Familie“

Alfred Tatar über die Austria: „Mit ein wenig Spielglück hätte man die drei Punkte holen können“

SK Puntigamer Sturm Graz gegen FK Austria Wien endet mit 2:2. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 5. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien 2:2 (0:1)

Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „Wir haben ein spektakuläres Fußballspiel gesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Es ist hin- und hergegangen. Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden. (…) Zweite Halbzeit habe ich das Gesicht gesehen, das ich an meiner Mannschaft mag.“

…angesprochen auf die emotionale Diskussion mit Markus Suttner nach dem Spiel: „Für mich ist es einfach eine emotionsgeladene Partie. Wir haben beide ein bisschen Dampf abgeladen. Aber es bleibt unser Geheimnis.“

…vor dem Spiel: „Ein ausgeruhter, guter Gegner. Wir machen sicher nicht den Fehler, dass wir auf die Tabelle schauen, um den Gegner einzuschätzen.“

Manprit Sarkaria (SK Puntigamer Sturm Graz) vor dem Spiel:

…zum ersten Duell gegen seinen Ex-Klub: „Es wird ein schwieriges Match. Sie können außen links einfach explodieren. Außen ist immer gefährlich. Es ist halt die Wiener Austria.”

…über die Wiener Austria: „Sind Familie. Ich war jetzt acht Jahre bei der Austria.“

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien):

…nach dem Spiel: „Grundsätzlich war es ein packendes Spiel. Es hätte in beide Richtungen kippen können. Ein verdientes 2:2. Was mich freut, ist natürlich die erste Hälfte ganz besonders. Wir haben das 1:0 erzwungen, endlich mal in Führung zu gehen. Und man hat gesehen, das Anlaufen, die Taktik ist voll aufgegangen. Die Jungs wollten das heute hundertprozentig und das hat man heute auch gesehen.“

…angesprochen auf die Tabelle: „Man sieht, dass wir gute Leistungen bringen, aber ich kann natürlich die Tabelle lesen. Es zählen nur die Punkte. Aber größtenteils haben wir gute Leistungen gezeigt, aber uns nicht belohnt.“

…angesprochen auf das kommende Wiener Derby gegen Rapid: „Es ist immer ein besonderes Spiel, das Wiener Derby. Tolle Atmosphäre, vor tollen Fans. Wir freuen uns schon richtig darauf.“

Marco Djuricin (FK Austria Wien):

…nach dem Spiel: „Sehr schade, dass wir nur einen Punkt mitgenommen haben. Tut ein bisschen weh, weil ich finde, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben.“

…über sein Tor zum 2:0: „Gefühlt mein erstes Tor außerhalb des Sechzehners nach fünf Jahren. Ich ärger mich eigentlich mehr, dass ich 20 Sekunden danach das 3:2 schießen kann. Schlecht orientiert.“

…angesprochen auf seinen verhaltenen Jubel: „Ich bin ja kein Trottel, ich habe Sturm viel zu verdanken, wie ich damals nach vielen Jahren nach Österreich zurückgekommen bin. Das werde ich nie vergessen. Ich habe letztens noch den Zettel gelesen, den sie damals ins Stadion gelegt haben, weil ich den noch auf meinem alten Twitteraccount gefunden habe. ,Keine Pfiffe gegen Marco Djuricin´. Das werde ich nie vergessen. Die nächsten fünf Jahre gegen Sturm werde ich nie jubeln.“

…angesprochen auf Benedikt Pichler: „Er ist ein Monster. Es fehlen ihm noch ein paar Prozent. Wenn der fit ist, dann können wir uns alle freuen.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Ein gerechtes Ergebnis.“

…über die Austria: „Ich denke, dass man unzufrieden sein darf. Man hätte mit ein wenig Spielglück die drei Punkte holen können.“