Marco Rossi fällt für unbestimmte Zeit verletzt aus

Eishockey-Stürmer Marco Rossi hat kurz vor Beginn der neuen NHL-Saison einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der 19-Jährige fällt mit einer Oberkörperverletzung aus, wie Minnesota-Wild-Trainer Dean Evason am Sonntag sagte. Wie lange Rossi fehlen wird, darüber gab es keine Angaben.

Vor dem Jahreswechsel hatte der von Minnesota gedraftete Vorarlberger mit Österreich bei der U20-WM in Kanada gespielt. Bei den vier glatten Niederlagen war Rossi kein Treffer und keine Vorlage gelungen. Seit kurzem bereitet er sich in Saint Paul auf seine ersten möglichen Einsätze in der NHL vor. Nun folgte aber ein Rückschlag durch die nicht näher definierte Verletzung. Die NHL-Saison beginnt am 13. Jänner.

(APA) / Bild: GEPA