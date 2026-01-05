Maresca-Nachfolger gefunden? Chelsea-Trainersuche wohl beendet

Klub-Weltmeister FC Chelsea ist auf der Suche nach einem neuen Teammanager offenbar fündig geworden.

Wenige Tage nach dem Aus von Enzo Maresca soll sich Liam Rosenior, derzeit noch Trainer vom französischen Erstligisten Racing Straßburg, in London mit den Verantwortlichen von Chelsea getroffen haben. Wie sein Klub am Abend mitteilte, will sich der 41-jährige Engländer am Dienstagmorgen (9.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz im Stade de la Meinau zu seiner Zukunft äußern.

Vieles deutet demnach darauf hin, dass Rosenior die Nachfolge von Maresca antritt, der an Neujahr nach einer Krisensitzung der Blues entlassen wurde. Bei Straßburg sei man bereits „hinter den Kulissen aktiv, um einen Ersatz für ihn zu finden“, der „so schnell wie möglich“ auf der Bank des Tabellensiebten der Ligue 1 Platz nehmen soll, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine vereinsnahe Quelle berichtete.

In der Zwischenzeit wurde das Training des elsässischen Vereins am Montag von Roseniors Assistenten Jean-Marc Kuentz und Filipe Coelho geleitet. Chelsea und Straßburg gehören zum US-amerikanischen Konsortium BlueCo.

