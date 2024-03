Mario Kart in der Formel 1: Saudi-Arabien zeigt künftige Rennstrecke

Weltmeister Max Verstappen hatte bereits in Las Vegas im vergangenen Jahr sein Unbehagen darüber ausgedrückt, wie sehr die Show den Sport überlagerte. „Wie ein Clown“ sei er sich mitunter vorgekommen. Allerdings sind die Puristen in der Formel 1 nicht mehr zwingend in der Überzahl. Lando Norris sieht gar eine Notwendigkeit. Viele Formel-1-Standorte seien „nicht mal annähernd so lebendig“, sagt der McLaren-Pilot: „Wenn du die Menschen für den Sport interessieren willst, dann sollte die Strecke nicht mitten im Nirgendwo liegen.“

Alte, bei den Motorsport-Fans beliebte Kurse wie das belgische Spa erfüllen diese Kriterien nicht, zudem zahlen sie der Formel 1 deutlich weniger Antrittsgage als die neuen Standorte – und einige der Verträge, wie etwa der in Belgien, enden im Jahr 2025. Bislang formulieren die Besitzer der Königsklasse dennoch ausdauernd den Willen, auch in Zukunft eine Mischung aus Traditionsstrecken und neuen Kursen anzubieten.

Die wildesten Fantasien allerdings werden wohl weiterhin nur dort erfüllt, wo Geld keine Rolle spielt. Der Vertrag mit Saudi-Arabien läuft bereits jetzt bis 2030.

