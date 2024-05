Marko: Monaco wird „auf Dauer nicht gehen“

Nach dem Formel 1-Grand Prix von Monaco am Sonntag (zu den VIDEO-Highlights), wo praktisch kein Überholen möglich war, ähnlich wie auch in Singapur, hat Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Dienstag in Graz am Rande einer Pressekonferenz gemeint, dass das „verzerrt und auf Dauer nicht gehen“ werde: „Da muss man sich etwas einfallen lassen, entweder von der Streckenführung oder eine andere Boxenstopp-Strategie. Beispielsweise dass man zwei Stopps machen muss, um alle drei Reifensätze zu nutzen.“

In Monaco habe jeder mitbekommen, dass „herumgeschlichen“ wurde und das, obwohl man dort so viel Geld bezahle, so Marko weiter. Für den obersteirischen Red Bull Ring läuft der Vertrag mit der Formel 1 noch bis 2030, jener von Marko bei Red Bull Racing dagegen läuft Ende 2026 aus. Ob danach für ihn mit der Formel 1 Schluss sei, werde er diskutieren und entscheiden, „wenn der Zeitpunkt gekommen ist“. Die Option als Berater auch für ein anderes Team zur Verfügung zu stehen, wies Marko auf APA-Nachfrage nicht gänzlich von sich, aber „derzeit ist alles auf Red Bull und Max Verstappen ausgerichtet“.

In der laufenden Saison ist von der Dominanz von Red Bull Racing bei den ersten beiden Rennen nicht mehr so viel übrig. Marko begründete das mit mehreren Ursachen: „Es ist das Reglement im dritten Jahr und da kopiert man. Manche kopieren besser und manche machen die Kopie noch besser und das ist nun mit McLaren eingetreten. Ferrari hat auch konstant weiterentwickelt.“ Zudem habe Verstappen einen technischen Fehler in Melbourne gehabt und schied in Führung liegend aus.