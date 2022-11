Marktwert-Update bringt neue Höchstwerte für zwei ÖFB-Legionäre

Kurz vor der Winterpause kommt es in vielen Ligen zu Marktwert-Anpassungen vom Portal „transfermarkt.at“. In der deutschen Bundesliga mit insgesamt 22 Legionären aus Österreich legten einige ÖFB-Kicker an Martkwert zu und erreichten teilweise neue Höchstwerte.

So stieg der Martkwert von Freiburg-Verteidiger Philipp Lienhart um zwei Millionen Euro auf 20 Millionen Euro. Ebenfalls zugelegt hat der ehemalige Rapid- und aktuelle Köln-Profi Dejan Ljubicic, dessen Martwert von 8,5 auf 10 Millionen Euro stieg.

„Dejan Ljubicic wurde aufgrund seiner guten Leistungen vor seiner Verletzung mit einer leichten Aufwertung bedacht. Der 25-Jährige hat zudem das Potenzial, auch in Zukunft noch weiter zu steigen, da er einen guten Mix aus offensiver und defensiver Stärke mitbringt“, lautet das Urteil von „transfermarkt.at“.

Ebenfalls aufgewertet wurden nach bislang starken Auftritten unter anderem Freiburgs Michael Gregoritsch (von 6 auf 8 Mio.) sowie die beiden Bremer Marco Friedl (von 5 auf 6,5 Mio.) und Romano Schmid (von 3,5 auf 4,5 Mio.).

Baumgartner mit leichtem Minus

Ein leichtes Minus beim Marktwert musste Hoffenheims Christoph Baumgartner hinnehmen, der von 22 auf 20 Millionen Euro fiel.

„Baumgartner hat in dieser Saison das Talentealter verlassen und gleichzeitig an Torgefahr eingebüßt, weshalb er in diesem Winterupdate eine kleine Abwertung erhält. Sollte der Österreicher bald wieder zu seiner Form der Vorjahre finden, kann es auch wieder hoch gehen“, so die Begründung.

Ebenfalls abgewertet wurde Stefan Lainer von 4,5 auf 3,5 Millionen. Der Rechtsverteidiger kam in dieser Saison bislang zu lediglich fünf Kurzeinsätzen für Gladbach.

Laimer weiter wertvollster Österreicher

In der deutschen Bundesliga bleibt Konrad Laimer mit 28 Millionen Euro Marktwert der wertvollste Österreicher. Dahinter rangiert sein Leipziger Teamkollege Xaver Schlager mit 22 Millionen Euro.

Gemeinsam mit Lienhart und Baumgartner auf dem geteilten dritten Rang liegt Bayerns Marcel Sabitzer mit 20 Millionen Euro.

