Marktwert-Update: Großes Plus für Baumgartner und Laimer

Nach dem Marktwert-Update in der deutschen Bundesliga durch das Online-Portal „transfermarkt“ dürfen sich die beiden ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner und Konrad Laimer über ein sattes Plus freuen.

Dank eines furiosen Herbstes mit 15 Torbeteiligungen in 17 Pflichtspielen für Leipzig stieg der Marktwert von Baumgartner von zwölf auf 20 Millionen Euro an.

Bayern-Allrounder Konrad Laimer legte beim Marktwert ebenfalls ordentlich zu und verzeichnete einen Anstieg von 25 auf 32 Millionen Euro. Der 28-Jährige ist beim deutschen Rekordmeister unumstrittener Stammspieler und untermauerte mit konstant starken Leistungen seinen Status als wertvollster österreichischer Fußballer.

Auch zwei Ex-Rapidler legen zu

Ebenfalls über einen Zuwachs freuen durfte sich Ex-Rapid-Profi Leopold Querfeld, der sich in dieser Saison einen Stammplatz bei Union Berlin erarbeitet hat. Er legte um drei Millionen Euro zu und hält nun bei einem Marktwert von 18 Millionen Euro.

Querfelds ehemaliger Rapid-Kollege Marco Grüll spielt bei Werder Bremen ein wichtige Rolle und steigerte seinen Marktwert von vier auf nun sechs Millionen Euro.

Leichte Einbußen von einer Million Euro mussten hingegen Marcel Sabitzer (von 8 auf 7 Millionen Euro) und Maximilian Wöber (von 5 auf 4 Millionen Euro) hinnehmen.

Bildergalerie: Die 10 wertvollsten ÖFB-Profis (Stand Dezember 2025)

Bild: GEPA