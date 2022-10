Markus Pink: In der Form seines Lebens?

Die etwas überraschende Führung in der Torschützenliste der Fußball-Bundesliga hält aktuell Markus Pink. Der Kapitän von Austria Klagenfurt steht nach sieben Toren in zehn Spielen erstmals ganz oben in der Liste der besten Torjäger.



Seine Karriere verlief aber nicht immer so rosig. Nach seiner ersten Bundesliga-Station bei Austria Kärnten folgte der Rückschritt in die Kärntner Landesliga. Alfred Tatar und die Vienna holten ihn zurück in den Profifußball. „Wir haben bei fast 40 Grad ein Spiel gehabt gegen Kuban Krasnodar. Ich habe sofort gewusst, das ist unser Mann. Er hat in diesem Spiel gezeigt, was ihn auch heute auszeichnet: Eine körperliche Robustheit und einen unglaublichen Torriecher“, erinnert sich Sky-Experte Alfred Tatar.

Nach der Vienna folgte der Wechsel zum SV Mattersburg. 2015 schoss Pink die Burgenländer als Torschützenkönig zurück in die ADMIRAL Bundesliga. Auch beim SK Sturm funktioniert der Stürmer. Sein Engagement bei der Admira war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Nur ein Pflichtspieltor konnte Pink für die Südstädter erzielten.

Tatar: „“Ich habe im ersten Moment gesehen, welche Kapazitäten er hat“

„Wenn du ihm zeigst, dass er wirklich gut ist, dann trifft er. Wenn ein Trainer das spürt, dann funktioniert er“, erklärte sein Ex-Coach Tatar. Nach der Admira folgte wieder ein Schritt zurück. Nächste Station: Der damalige Zweitligist Austria Klagenfurt. Den Kärntnern verhalf er zum Aufstieg in die Bundesliga.

„Ich habe im ersten Moment gesehen, welche Kapazitäten er hat. Peter Pacult weiß auch, wie er ihn zu nehmen hat. Dieser starke Arm als Trainer führt ihn immer zu Höchstleistungen“, sagte Tatar.

Pink: „Seitdem ich in Klagenfurt bin, läuft es richtig gut für mich“